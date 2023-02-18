В Америці чоловік почав раптом говорити з неконтрольованим ірландським акцентом після того, як у нього діагностували рак. При цьому він ніколи не був у Ірландії.

Чоловік із Північної Кароліни, йому було близько 50 років і, швидше за все, він мав синдром іноземного акценту (FAS);

Через цей рідкісний синдром він, не маючи близьких родичів з Ірландії, говорив із сильним акцентом до самої смерті.

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Вчені розглядали цей випадок.

– Наскільки нам відомо, це перший випадок FAS, описаний у пацієнта з раком передміхурової залози, та третій, описаний у пацієнта із злоякісним новоутворенням, – зазначили дослідники.

У звіті відзначено, що в юності чоловік якийсь час жив в Англії і мав друзів та далеких родичів з Ірландії, проте ніколи не розмовляв з акцентом.

– Його акцент був неконтрольованим, був присутній у всіх ситуаціях і поступово ставав стійким, – заявили вчені.

Також вони наголосили, що вперше такий акцент з’явився за 20 місяців лікування.

Вчені припускають, що зміни у мовленні викликало паранеопластичне неврологічне розлад (PND).