Міносвіти закликає батьків не нехтувати плановими щепленнями та вакцинувати дітей проти кору, паротиту та краснухи. Інакше, через реальність спалаху небезпечного захворювання, буде обмежено перебування дітей без щеплень у школах і дитсадках.

Спочатку пандемія Covid-19, а тепер повномасштабна війна, евакуації тисяч українських дітей призвели до того, що обов’язкові щеплення проти кору, паротиту та краснухи, передбачені Національним календарем профілактичних щеплень, були пропущені.

Це становить серйозну загрозу дитячому здоров’ю, оскільки може призвести до масштабного спалаху кору.

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Міносвіти застерігає, що Україні загрожує спалах одного з найзаразніших вірусних захворювань, яке може стати причиною дитячої смертності через тяжкий перебіг.

Захворювання небезпечне своїми ускладненнями, що призводять до вушної інфекції, запалення легенів і мозку.

Саме ці обставини змусили МОЗ оголосити вакцинальну кампанію навздогін, для охоплення щепленнями невакцинованих проти кору дітей до 17 років.

– Загалом у межах кампанії планують провести понад 260 тис. щеплень, – ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

На сьогодні проведено понад 100 тис. щеплень. Це лише 40% від запланованих. Найнижчі рівні охоплення реєструються в Чернігівській, Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській, Сумській областях.

Через високий ризик спалаху кору в Україні головний державний санітарний лікар у Чернігівській області Олександр Чепурний видав постанову про відсторонення від очного навчання дітей, не щеплених від кору.

Таким чином, Чернігівська область стала другою після Рівненської, де для запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах ухвалено таке рішення.

У відомстві наголошують, що Постанова відповідає ст. 15 Закону Про захист населення від інфекційних хвороб.

У Законі вказується, що невакциновані діти не можуть відвідувати виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади, за винятком тих, хто має медичні протипоказання до вакцинації.

Міністр Оксен Лісовий підтримує таку позицію.

– Перебування невакцинованих дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалаху кору, що становить загрозу для життя і здоров’я як самих учнів, так і працівників закладу освіти та членів родин, – говорить міністр.

У відомстві зазначили, що імунізація є питанням національної безпеки, надзвичайно актуальним для збереження здоров’я цивільного населення під час воєнного стану.