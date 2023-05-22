Пораненому внаслідок російського обстрілу Дніпра минулої ночі рятувальнику роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, решта лікуються амбулаторно. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

– Один із поранених – працівник ДСНС, тому що зруйнована і пошкоджена пожежна частина в Дніпровському районі. Зараз цьому молодому чоловіку (йому 27 років) роблять операцію, – зазначив Лукашук.

За його словами, внаслідок падіння залишків ракети та збитих дронів в Іларіонівській громаді Синельниківського району пошкоджено і приватні домоволодіння, і п’ятиповерхові будинки.

– Семеро людей отримали поранення. Із них дві жінки зараз у лікарні, п’ятеро лікуються вдома амбулаторно, – сказав голова облради.

Лукашук також підтвердив інформацію про те, що обстріл Дніпропетровської області за силою завданих ударів нагадав ніч на початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, сили Повітряного командування Схід знищили над Дніпропетровською областю 15 БПЛА і чотири крилаті ракети.

Фото: ДСНС