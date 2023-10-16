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Нідерланди надали Україні чотири балістично-броньовані мобільні госпіталі

16 Жовтня 2023, 14:36
Ольга Боднарчук редактор
Нідерланди надали Україні чотири балістично-броньовані мобільні госпіталі

Україна отримала чотири балістично-броньовані стабілізаційно-діагностичні мобільні госпіталі від Нідерландів. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Стабілізаційно-діагностичні модулі розраховані на надання першої меддопомоги, проведення операцій, розгортання стаціонару.
У складі модуля є стоматологічний кабінет.

Головна перевага цих госпіталів – висока мобільність. Його можна розгорнути в будь-якому місці, надати необхідну медичну допомогу та згорнути. Таким чином, евакуація поранених військовослужбовців буде в більшій безпеці від ударів ворога.

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У стабілізаційно-діагностичних госпіталях є можливість приймати декілька пацієнтів за годину. Це допоможе зберегти життя більшої кількості військових.

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Джерело: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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медична допомога Нідерланди
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