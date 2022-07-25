39-річний житель Нью-Йорка, який практикує одностатевий секс з чоловіками, розповів про те, що йому довелося випробувати після інфікування мавпячою віспою.

– Коли 24 червня в Нью-Йорку стартували святкування Прайду, я знав, що віспа мавп стала новою проблемою, особливо для геїв, але у мене також склалося враження, що число випадків захворювання в місті відносно невелике, – зізнався чоловік.

За його словами, на вихідних у нього був секс з кількома хлопцями. Потім через тиждень, він відчув сильну втому. Піднялася висока температура з ознобом, м’язові болі, сильно розпухли лімфатичні вузли.

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– Спочатку я зробив самотестування на Covid-19: негативний. Потім я почав підозрювати мавпячу віспу, – продовжує оповідач.

У підсумку, через два дні після того, як у нього з’явилися симптоми, почався висип у вигляді аноректальних поразок — хворобливих виразок на анусі і прямій кишці, виникли печіння і свербіж.

Потім висип почав поширюватися. З’явилися ураження буквально скрізь. Спочатку вони виглядали як укуси комарів, потім перетворилися на прищаві пухирі, які в кінцевому підсумку лопнули, а потім, нарешті, вкрилися паршею, перш ніж залишити шрам.

За визнанням чоловіка, висип був скрізь: на черепі, на обличчі, руках, ногах, ступнях, руках, тулубі, спині і п’ять тільки на правому лікті. На піку захворювання у нього більше 50 поразок, лихоманка і сильний біль, що викликав напад паніки.

– За іронією долі, єдиним місцем, де у мене не було поразок, був мій пеніс, – каже чоловік.

Тест на інфекцію, що передається статевим шляхом (ІПСШ), дав позитивний результат на гонорею. Але про мавпячу віспу медики поки не говорили.

– Мої аноректальні ураження, і без того дуже болючі, перетворилися на відкриті рани. Я буквально кричав вголос від болю, коли потрібно було мити ці місця, – каже американець.

Тільки через чотири дні після тесту йому повідомили про позитивний результат на віспу мавп. На той час почало опухати горло, мигдалини були покриті білим гноєм.

У підсумку лікуванням чоловіка зайнялися фахівці з клініки медичного центру Колумбійського університету. Вони запропонували препарат, який ще не був ретельно протестований на людях. Але пацієнт дав свою згоду на його прийом.

Чоловік приймав по три таблетки кожні 12 годин при дієті з високим вмістом жирів, тобто їв багато бекону і збитих вершків.

За його словами, виразки почали підсихати дуже швидко. Через два дні він зміг безболісно ходити в туалет.

На сьогодні чоловік все ще перебуває в ізоляції. Фахівці департаменту охорони здоров’я в телефонному режимі намагаються відстежити його сексуальні контакти.

Чоловік зізнався, що йому пощастило отримати лікування. Адже, за його словами, він знає кількох людей, які просто сидять вдома з сильним болем, бо не отримують підтримки, якої потребують.

Фото: Себаст’ян Кон