Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували 43-річного Дмитра, який у боях під Бахмутом втратив праву ногу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор клініки Сергій Риженко.

– Дмитро родом із Фастова Київської області. Воював у 2014-2015 роках, потім працював у Голландії. Рік тому повернувся в Україну, щоб захищати рідну землю, – пише Риженко.

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Рятував пораненого побратима

Праву ногу майже до коліна воїну відірвало вибухом, коли він намагався винести з поля бою пораненого побратима. З великою крововтратою, на апараті ШВЛ, після тривалої евакуації 2 листопада був доправлений до лікарні Мечникова.

Пограти у футбол із сином

За словами медика, після кількох операцій Дмитро вже прийшов до тями і проситься додому. Каже, що навесні обов’язково пограє з 12-річним сином Матвієм у футбол, для чого й однієї ноги цілком вистачить.

Риженко зазначає, що оптимізм і прагнення жити вільно у незламного пацієнта зашкалюють.

Незабаром Дмитро вирушить доліковуватися вже в Києві, ближче до дому.

Джерело: Сергій Риженко