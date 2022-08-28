Імунна система еволюціонувала, щоб захистити організм від найрізноманітніших потенційних загроз. Серед них бактеріальні захворювання, включаючи чуму, холеру, дифтерію та хворобу Лайма, а також вірусні інфекції, такі як грип, вірус Ебола та SARS CoV-2.

Незважаючи на вражаючу міць складної захисної мережі імунної системи, боротися з одним типом загроз особливо складно. Це відбувається, коли власні рідні клітини організму стають ізгоями, що призводить до раку. Хоча імунна система часто намагається позбавити організм від злоякісних клітин, її зусилля часто зводяться нанівець, оскільки хвороба прогресує безконтрольно.

Нове дослідження описує, як комбінація імунотерапії та віротерапії з використанням вірусу міксоми дає нову надію пацієнтам, резистентним до лікування раком.

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У новому дослідженні, опублікованому в журналі Cancer Cell, автори-кореспонденти Грант Макфадден, Масмудур Рахман та їхні колеги пропонують нову лінію атаки, яка обіцяє боротися із резистентністю до лікування раком.

Підхід включає комбінацію двох методів, кожен із яких показав значний успіх у боротьбі з деякими видами раку. У дослідженні описується, як онколітична віротерапія, метод, що використовує віруси, що борються з раком, може діяти спільно з існуючими методами імунотерапії, підвищуючи імунну здатність ефективно націлюватися і знищувати ракові клітини.

Онколітичні віруси є новим напрямом у лікуванні раку. Такі віруси мають чудову здатність полювати і знищувати ракові клітини, залишаючи здорові клітини неушкодженими, а також підвищувати здатність імунної системи розпізнавати та знищувати ракові клітини.

Один із таких вірусів – міксома. Дослідження показує, що використання Т-клітин, інфікованих вірусом міксоми, може спричинити загибель ракових клітин.

Ця форма руйнування клітин відома як аутоз. Під час аутозу, опосередкованого міксомою, ракові клітини у безпосередній близькості від тих, на які спрямована терапія, також знищуються у процесі, відомому як вбивство свідків.

Цей ефект може значно посилити агресивне знищення ракових клітин подвійною терапією навіть при явно важко піддаються лікуванню солідних пухлин.

Таким чином, комбінований підхід до міксома-імунотерапії може перетворити так звані холодні пухлини, які знаходяться поза увагою імунної системи, у гарячі пухлини, які імунні клітини можуть ідентифікувати та знищити.

Ми знаходимося на межі відкриття нових аспектів вірусу міксоми та онколітичної віротерапії.