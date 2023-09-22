У місії медичної організації LEAP Global Missions українська хірургиня з Охматдиту Христина Погранична разом з американськими фахівцями провели операції для 4-річного хлопчика із Зімбабве, який має складні вади обличчя.

Хлопчика, якого звуть Скай, поклали до лікарні Саллі Мугабе у Хараре.

Скай страждав від множинних колобом обличчя, розщілин носа, кута рота, піднебіння, а також деформації кісток лицевого скелету і черепа, гідроцефалії, відсутності однієї руки й ока.

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Від народження він не міг нормально їсти, тож його доводилося годувати через спеціальний зонд і ложку.

Біологічна мати хлопчика зловживала наркотиками. Хоча жінку попередили, що дитина може народитися з вадами, вона відмовилася від аборту.

Через два роки мама Ская померла від передозування.

Дитину всиновила інша родина.

Нові батьки робили все можливе для того, щоб знайти допомогу для хлопчика. Проте це було складно в країні, де було всього 4 щелепно-лицеві хірурги й відсутні досвідчені спеціалісти для лікування дітей зі схожими складними патологіями.

Місцеві лікарі порекомендували батькам звернутися до медиків місії LEAP Global Missions.

Фахівці з місії взялися допомагати хлопчикові. Було складно – через рідкісну бічну розщілину губи, яка виникає в одного народженого на 175-200 тис.

Хірурги команди місії LEAP Global намагалися відновити носові хрящі та носові ходи, а також провели пластику комісур.

Спеціалісти виконали часткове закриття розщілин. Ніс лікарям довелося створити з інших тканин самого пацієнта.

Обличчя хлопчика значно змінилося.

Хірург Христина Погранична наголосила, що у Ская попереду ще багато реабілітаційних заходів та операцій для покращення його стану. А вже згодом на хлопчика чекає нове, повноцінне життя.

Джерело: Львівська обласна Дитяча клінічна лікарня Охматдит

Фото: Львівська обласна Дитяча клінічна лікарня Охматдит