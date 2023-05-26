Сьогодні, 26 травня, Президент Володимир Зеленський підписав два закони, які спрощують механізм підтвердження поранення та отримання відповідного лікування для військових.

Про це йдеться в описі законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Згідно з підписаними законами, буде запроваджено механізм передачі медичних та інших документів між ТЦК СП, військовим закладом охорони здоров’я та військовою частиною.

Також закон передбачає, що надсилати документи в паперовому вигляді будуть зобов’язані заклад охорони здоров’я або ТЦК СП, якщо в електронній формі це зробити неможливо.

Новий закон також передбачає, що для отримання довідки про обставини травми тепер можна не проводити розслідування, якщо йдеться про поранення, контузію та каліцтва внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій.

За словами народного депутата Олександра Завітневича, довідку про травму буде складено протягом п’яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини. За таку ж кількість днів довідку передаватимуть до військового закладу охорони здоров’я або ТЦК СП.

Другий закон доповнює перелік місць, де можуть створюватися військово-лікарські комісії закладами охорони здоров’я сектору безпеки та оборони.

Також закон дозволяє створення військово-лікарських комісій при державних і комунальних закладах охорони здоров’я.