20 квітня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9227 Про внесення змін до Закону України Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

Пропонується заборонити новітні тютюнові вироби, що містять смако-ароматичні добавки.

Документом передбачена заборона не лише виробництва (виключення – на експорт), а й торгівлі (і гуртової, і в роздріб) та імпорту для реалізації на території України новітніх ароматизованих тютюнових виробів.

Більше того, будь-які ароматичні добавки забороняються і при виготовленні всіх без винятку компонентів виробу, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула, а також тютюн для самокруток…

Необхідність внесення змін у вже діючий Закон депутати – автори законопроєкту пояснюють тим, що ароматизовані тютюнові вироби заохочують молодь почати курити.

Це підтверджують і міжнародні дослідження, які вважають тривожною цифру 80% . Саме такий відсоток дітей віком 12-17 років, які мали досвід вживання тютюну, починали саме з ароматизованих тютюнових виробів.

Та й у нас в Україні вперше за 10 років фіксують відчутне зростання вживання тютюнових виробів.

Ця тенденція прослідковується з кінця 2016-го року, коли на вітчизняному ринку з’явилися нові ароматизовані тютюнові вироби для нагрівання.

Якщо законопрєкт буде прийнятий Верховною Радою, він стане Законом і набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, але не раніше 11 липня нинішнього року.