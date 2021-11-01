У світі змінився лідер серед країн за кількістю нових випадків коронавірусу. Довгий час найбільший добовий приріст хворих був у США, проте зараз на перше місце за цим показником вийшла Росія.

За добу 30 жовтня 2021 року у країні підтвердили 40 993 нових випадки вірусу, що було більше, ніж в інших державах.

Продовжує перебувати серед лідерів за цим показником і Україна. У той день вона з добовим приростом 17 430 нових хворих була п’ятою.

Лідери за кількістю нових випадків:

Росія – 40 993 випадки;

Велика Британія – 38 009 випадків;

Туреччина – 23 948 випадків;

США – 19 975 випадків;

Україна – 17 430 випадків.

У першій десятці також перебувають Німеччина, Індія, Таїланд, Іран та Нідерланди.

Водночас за загальною кількістю підтверджених випадків за час пандемії продовжують лідирувати США (46 823 938 хворих). У першій п’ятірці також Індія (34 285 612 хворих), Бразилія (21 810 855 хворих), Велика Британія (9 057 629 хворих) та Росія (8 513 790 хворих).

Україна, згідно із загальною статистикою коронавірусу того дня, перебувала з 2 922 302 підтвердженими випадками хвороби на 17 місці.

Джерело: Worldometer