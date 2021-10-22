Останнім часом українці масово розсилають неправдиву інформацію, яка пов’язана з вакцинацією від коронавірусу. У соціальних мережах люди пишуть про начебто блокування телефонів чи списання грошей з банківської картки.

У тексті фейкового повідомлення пояснюється, що зловмисники дзвонять людині з телефону та просять натиснути одиницю, якщо вона вакцинувалася. Якщо ж натиснути клавішу, то телефон заблокується і зламається.

Телекомпанії Київстар та Vodafone Україна відповіли на запит Фактів ICTV щодо цієї інформації. Вони стверджують, що технічно неможливо “зламати” мобільний телефон через дзвінок та натискання клавіші.

– Найбільш вірогідною стосовно описаної ситуації є шахрайська схема, коли абонент натисне кнопку і буде переведений на шахрайський кол-центр, задача якого методами соціальної інженерії отримати персональні дані користувача, коди доступу до акаунтів, дані щодо банківських карток тощо, – пояснили у прес-службі Київстару.

Прес-секретар Vodafone Україна Вікторія Павловська пояснила, що зловмисники можуть заподіяти справжню шкоду людині, якщо та встановить створений шахраями додаток або відкриє файл, що містить вірус.

Як діяти у випадку, коли телефонують підозрілі номери та погрожують заблокуванням номеру?

Погроза блокування є одним з найчастіших способів, за допомогою яких шахраї намагаються отримати інформацію у потенційної жертви.

– Якщо вам телефонують або надсилають СМС із закликом звернутись за номером, щоб розблокувати банківський рахунок, перейти за посиланням, щоб подивитись, який вам надійшов штраф тощо – це має бути сигналом про можливе шахрайство, – зазначили у Vodafone Україна.

Якщо повідомлення про блокування дуже схоже на правду, варто передзвонити не за номером, який вам пропонують, а за офіційним номером кол-центру банку або іншої згаданої організації. Справжні номери можна знайти на банківській картці, картці клієнта та офіційній сторінці організації.

Коли ж абонент отримує дзвінки з погрозами з невідомого номера, потрібно покласти слухавку й одразу повідомити про випадок шахрайства Кіберполіцію та свого телекомунікаційного оператора.

Щоб захистити себе користувачам телеком- та інтернет-послуг, у компанії Київстар радять дотримуватися правил кібергігієни: