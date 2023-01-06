Новий підваріант Covid-19 встиг здійняти шум в США, де він швидко поширюється. Кілька випадків було зареєстровано й у Великій Британії.
Що потрібно знати про XBB.1.5 – читайте в матеріалі.
ХВВ.1.5 – це ще один різновид коронавірусного варіанта Омікрон, який домінує зараз у світі і породив безліч підваріантів, що є більш заразними, ніж оригінал.
Вважається, що симптоми XBB.1.5 аналогічні до симптомів попередніх версій Омікрона і нагадують застуду.
Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила, що XBB.1.5 може поширюватися швидше, ніж інші вірусні варіанти, відомі вченим досі.
Водночас ВООЗ наголошує, що немає жодних підстав вважати цей підваріант серйознішим чи шкідливішим за звичайний Омікрон.
За оцінками експертів, у США наразі понад 40% нових випадків зараження коронавірусом спричинені саме XBB.1.5, що робить його домінантним у країні.
У Великій Британії вже побоюються “твіндемії” – одночасної епідемії Covid-19 та грипу. Обидва віруси створюють навантаження на медичну сферу.
Хоча деякі представники медичної спільноти вважають, що немає жодних ознак того, що XBB.1.5 подолає захист від тяжкого перебігу хвороби, яку забезпечують вакцини.
Єдине, що непокоїть лікарів, який ефект XBB.1.5 матиме на людей, які входять до різних груп ризику, зокрема пацієнтів з ослабленим імунітетом, яким щеплення допомагають менше.
Професор Девід Хейманн з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини вважає, що новий варіант ще потрібно вивчати. Однак навряд чи він спричинить серйозні проблеми у країнах, які мають високий рівень вакцинації та попередній досвід боротьби з інфекцією.
Щоправда, вчені занепокоєні тим, що в Китаї через тривалі локдауни попит на вакцини був знижений, а імунітет до вірусу у більшості населення залишається досить слабким. Він закликає країну ділитися інформацією про те, як новий варіант поводиться серед нещепленого населення.