Новий підваріант Covid-19 встиг здійняти шум в США, де він швидко поширюється. Кілька випадків було зареєстровано й у Великій Британії.

Що потрібно знати про XBB.1.5 – читайте в матеріалі.

ХВВ.1.5 – це ще один різновид коронавірусного варіанта Омікрон, який домінує зараз у світі і породив безліч підваріантів, що є більш заразними, ніж оригінал.