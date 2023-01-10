Останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового підвиду штаму Covid-19 під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки в жовтні 2022 року.

За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США – це ХВВ.1.5.

У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах. Епідеміологи проводять лабораторні та епідеміологічні дослідження, щоб дізнатися, наскільки XBB.1.5 є серйознішим, ніж інші циркулюючі підваріанти.

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На початку січня підвид ХВВ.1.5 в Україні не виявлений, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.

Як і раніше, головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання залишається вакцинація.

– Якщо ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря — не зволікайте і зробить необхідне щеплення проти COVID-19, — зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac.

Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через п’ять місяців, другу — через чотири.

З початку кампанії з вакцинації 15,4 млн українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19. Близько 12,4 млн не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.