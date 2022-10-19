Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Новий проєкт Віктора та Олени Пінчуків: національна мережа центрів реабілітації військових

19 Жовтня 2022, 16:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
протезирование
Джерело: Depositphotos

Жоден свідомий українець зараз не стоїть осторонь біди, що сталася з приходом рашистської навали. Громадяни повстали, і кожен робить свій внесок у перемогу.

Подружжя Віктора та Олени Пінчуків розпочало національний проєкт Recovery, мета якого – реабілітація, допомога в протезуванні та лікуванні тяжкопоранених під час війни.

риковери

Зараз дивляться

Вони створюють мережу центрів реабілітації військових. Кошти в сумі $11,5 млн, що направлені на цей проєкт, отримані з продажу на аукціоні Christie’s скульптури Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – Мавпа із повітряних куль (пурпурна), представленої Віктором та Оленою Пінчуками.

В межах проєкту планується:

  • створення національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових;
  • реабілітація військових у партнерських приватних медичних клініках;
  • складне протезування тяжкопоранених військових та цивільних за кордоном;
  • освітні програми міжнародного рівня для медичних фахівців центрів Recovery.

Перші шість реабілітаційних центрів будуть відкриті на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях. Кожен з них розрахований на 150 місць.

Ці центри будуть мати надсучасні апарати для фізіотерапії, а також спеціальне обладнання для фізичної реабілітації, проєктна документація вже готується. Будуть також відремонтовані приміщення тих медичних закладів, де розташуються центри Recovery.

І це все справа не майбутнього, а сьогодення: партнери проєкту – приватні клініки Оберіг та RMED уже прийняли на реабілітацію перших сімох військовослужбовців.

Невдовзі, до кінця жовтня, двоє військових у рамках проєкту будуть відправлені на складне протезування до Польщі.

Засновники проєкту Recovery Віктор та Олена Пінчуки зазначили, що дуже важливо хоча б частково віддячити нашим героям та героїням, які у війні проти рашистів за незалежність, свободу та майбутнє України і всього світу були тяжко поранені.

 – Наш обов’язок – допомогти їм повернутись до повноцінного життя. Бажаю їм якнайшвидшого відновлення. Вони – найкращі, ми ними пишаємось і безмежно вдячні, – сказав Віктор Пінчук.

Війна забирає тисячі життів – як цивільних українців та українок, так і, насамперед, військових. Ще більше наших воїнів отримують важкі травми та поранення. Такою ціною здобувається наша безпека, наші життя, наша держава, наша свобода.

Читайте також:
протезУкраїна стає лідером у протезуванні: скільки коштують біоруки та чому вони найкращі

Олена Пінчук зазначила, що у проєкт Recovery залучається досвід сучасної медицини та найновітніші реабілітаційні технології, тому вона сподівається, що наші герої та героїні якнайшвидше повернуться до нормального життя.

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь