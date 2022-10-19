Жоден свідомий українець зараз не стоїть осторонь біди, що сталася з приходом рашистської навали. Громадяни повстали, і кожен робить свій внесок у перемогу.

Подружжя Віктора та Олени Пінчуків розпочало національний проєкт Recovery, мета якого – реабілітація, допомога в протезуванні та лікуванні тяжкопоранених під час війни.

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Вони створюють мережу центрів реабілітації військових. Кошти в сумі $11,5 млн, що направлені на цей проєкт, отримані з продажу на аукціоні Christie’s скульптури Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – Мавпа із повітряних куль (пурпурна), представленої Віктором та Оленою Пінчуками.

В межах проєкту планується:

створення національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових;

реабілітація військових у партнерських приватних медичних клініках;

складне протезування тяжкопоранених військових та цивільних за кордоном;

освітні програми міжнародного рівня для медичних фахівців центрів Recovery.

Перші шість реабілітаційних центрів будуть відкриті на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях. Кожен з них розрахований на 150 місць.

Ці центри будуть мати надсучасні апарати для фізіотерапії, а також спеціальне обладнання для фізичної реабілітації, проєктна документація вже готується. Будуть також відремонтовані приміщення тих медичних закладів, де розташуються центри Recovery.

І це все справа не майбутнього, а сьогодення: партнери проєкту – приватні клініки Оберіг та RMED уже прийняли на реабілітацію перших сімох військовослужбовців.

Невдовзі, до кінця жовтня, двоє військових у рамках проєкту будуть відправлені на складне протезування до Польщі.

Засновники проєкту Recovery Віктор та Олена Пінчуки зазначили, що дуже важливо хоча б частково віддячити нашим героям та героїням, які у війні проти рашистів за незалежність, свободу та майбутнє України і всього світу були тяжко поранені.

– Наш обов’язок – допомогти їм повернутись до повноцінного життя. Бажаю їм якнайшвидшого відновлення. Вони – найкращі, ми ними пишаємось і безмежно вдячні, – сказав Віктор Пінчук.

Війна забирає тисячі життів – як цивільних українців та українок, так і, насамперед, військових. Ще більше наших воїнів отримують важкі травми та поранення. Такою ціною здобувається наша безпека, наші життя, наша держава, наша свобода.

Олена Пінчук зазначила, що у проєкт Recovery залучається досвід сучасної медицини та найновітніші реабілітаційні технології, тому вона сподівається, що наші герої та героїні якнайшвидше повернуться до нормального життя.