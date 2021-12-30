У зв’язку з різким зростанням кількості нових випадків захворюваності на Covid-19, влада Греції ухвалила апріорі непопулярне рішення: замість наміченого раніше 3 січня 2022 року, вона ввела жорсткі обмеження в останній день року, що минає, тобто 31 грудня 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Греції Танос Плевріс після того, як напередодні в країні було зареєстровано понад 20 тис. нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому епідеміологи дали невтішний прогноз подальшого зростання кількості тих, що заразилися, до 30 тис. осіб.

Міністр зазначив, що домінуючим штамом в Греції став Омікрон.

Таким чином, з 6.00 ранку 31 грудня в Греції набирають силу наступні карантинні обмеження:

у всіх ресторанах, барах і розважальних центрах заборонена музика;

громадські заклади повинні закриватися опівночі;

напередодні Нового року ресторани, бари та розважальні заклади закриваються о 2 годині ночі;

кількість посадочних місць в ресторанах, барах і розважальних закладах обмежена до шести осіб за столик;

приватні та державні підприємства повинні реалізувати 50% замовлення на віддалену роботу;

потрібне використання масок високого захисту KN95 або подвійних масок медичними працівниками, співробітниками і відвідувачами супермаркетів, а також в громадському транспорті;

відвідувачі лікарень і будинків престарілих повинні надати негативний результат ПЛР за 48 годин до відвідування.

Крім цього, громадянам видаватимуть безкоштовно на руки по два індивідуальних тести в будь-якій аптеці, щоб вони могли оцінити свій стан перед зустріччю з родичами і друзями.

Шкільні канікули закінчаться 10 січня, як і було передбачено раніше. Хоча епідеміологи радять все ж продовжити їх хоча б на тиждень.

Міністр фінансів Греції Христос Стайкурас пообіцяв підтримати бізнес відповідними заходами захисту.

Джерело: News.gtp.gr.