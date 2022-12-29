Під час проходження курсу в Академії Національної служби здоров’я України (НСЗУ) лікарі та медичні сестри/брати закладів ПМД зможуть дізнатися, зокрема, про:

поняття та види психічних розладів,

як пов’язані фізичні та психічні розлади,

подолання прогалини в охороні психічного здоров’я,

організацію оптимального поєднання послуг у сфері психічного здоров’я,

законодавче регулювання надання медичної допомоги пацієнтам з психічними, неврологічними розладами та розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин (ПНПР-розладам), на первинному рівні,

побудову ефективної комунікації з пацієнтом,

виявлення та ведення ПНПР-розладів за протоколами mhGAP.

Онлайн-курс є безоплатним і доступним для всіх працівників закладів ПМД на платформі Академії НСЗУ.

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По завершенню курса фахівці отримують можливість надавати медичні послуги в рамках нового пакету ПМГ Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.