Під час проходження курсу в Академії Національної служби здоров’я України (НСЗУ) лікарі та медичні сестри/брати закладів ПМД зможуть дізнатися, зокрема, про:
- поняття та види психічних розладів,
- як пов’язані фізичні та психічні розлади,
- подолання прогалини в охороні психічного здоров’я,
- організацію оптимального поєднання послуг у сфері психічного здоров’я,
- законодавче регулювання надання медичної допомоги пацієнтам з психічними, неврологічними розладами та розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин (ПНПР-розладам), на первинному рівні,
- побудову ефективної комунікації з пацієнтом,
- виявлення та ведення ПНПР-розладів за протоколами mhGAP.
Онлайн-курс є безоплатним і доступним для всіх працівників закладів ПМД на платформі Академії НСЗУ.
По завершенню курса фахівці отримують можливість надавати медичні послуги в рамках нового пакету ПМГ Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.
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