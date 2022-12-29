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НСЗУ готуватиме фахівців для надання меддопомоги при психічних розладах

29 Грудня 2022, 12:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарі
Джерело: Depositphotos

Під час проходження курсу в Академії Національної служби здоров’я України (НСЗУ) лікарі та медичні сестри/брати закладів ПМД зможуть дізнатися, зокрема, про:

  •  поняття та види психічних розладів,
  •  як пов’язані фізичні та психічні розлади,
  •  подолання прогалини в охороні психічного здоров’я,
  •  організацію оптимального поєднання послуг у сфері психічного здоров’я,
  •  законодавче регулювання надання медичної допомоги пацієнтам з психічними, неврологічними розладами та розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин (ПНПР-розладам), на первинному рівні,
  • побудову ефективної комунікації з пацієнтом,
  • виявлення та ведення ПНПР-розладів за протоколами mhGAP.

Онлайн-курс є безоплатним і доступним для всіх працівників закладів ПМД на платформі Академії НСЗУ.

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По завершенню курса фахівці отримують можливість надавати медичні послуги в рамках нового пакету ПМГ Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

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Джерело
МОЗ
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