У Мелітополі Запорізької області за добу 14 листопада 2021 року не виявили жодного випадку зараження коронавірусом.

За даними міської ради, у місті протягом 24 годин не інфікувалася жодна людина, днем раніше нових випадків хвороби було 50.

Проте госпіталізації продовжуються, до лікарень потрапили 195 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів.

Якщо ж говорити про загальну статистику, то за час пандемії у Мелітополі підтвердили 13 287 випадків коронавірусу, серед них – 543 дитини.

Загалом на амбулаторному лікуванні перебувають 1 487 містян, з них 18 дітей.

Незначне покращення ситуації з коронавірусом спостерігається і в Україні.

За останню добу виявили 10 802 нових хворих, це небагато порівняно з показниками початку листопада, коли добовий приріст становив близько 27 тис.

Водночас загалом у країні виявили 3 228 441 випадок коронавірусу. За час пандемії вірус забрав життя 77 147 людей. Одужали загалом 2 642 459 осіб.

Джерело: Мелітопольська міська рада