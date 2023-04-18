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Нирка від батька – сину: трансплантацію у Львові здійснив всесвітньо відомий хірург з пересадженим серцем

18 Квітня 2023, 18:04
Валентина Андрейко журналістка
Нирка від батька – сину: трансплантацію у Львові здійснив всесвітньо відомий хірург з пересадженим серцем
Джерело: УНІАН

До Львова втретє приїхав уславлений американський трансплантолог Роберт Монтгомері. Ця людина вже стала світовою легендою. Він знає мало не все про трансплантологію, адже в грудях у нього самого б’ється донорське серце.

Цього разу професор Монтгомері разом з командою фахівців Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова провів операцію з пересадження нирки.

Оперували, а по суті рятували 37-річного Андрія Павловського з Вінниччини. Хронічна хвороба нирок – гломерулонефрит – відібрала у чоловіка можливість нормального життя.

Понад 10 років тричі на тиждень він мусив проводити у лікарні на гемодіалізі по чотири години.

Перспективи вимальовувалися сумні.

Батько не міг дивитися на страждання своєї дитини і вирішив віддати сину нирку, стати родинним донором. І його нирка ідеально підійшла хворому Андрію.

Родинна трансплантація пройшла успішно. Вже через добу після пересадки професор Монтгомері відвідав пацієнта і залишився задоволений результатом.

А у Андрія і його батька Анатолія з’явилися плани на майбутнє.

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Джерело і фото: 1ТМО Львова

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Львів Операція трансплантація органів
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