Система швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) надала інформацію стосовно виявлення гістаміну в тунці, що експортувався з Іспанії (експортер: Frime S.A.U., Spain) до України (імпортер: ТОВ «ОДІСЕЙ ЛЮКС», вул. Київська 19-А, м. Вишневе, Київська область, 08132).
Гістаміни можуть викликати отруєння, якщо ви їсте рибу, що жила у водоймах із занадто високою температурою води. Така риба ще за життя може накопичувати високий рівень гістамінів.
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При споживанні подібних морських делікатесів можна отримати захворювання, яке називають отруєння рибним скомбротоксином або SFP.
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Джерело: Новини Івано-Франківська