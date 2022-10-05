Система швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) надала інформацію стосовно виявлення гістаміну в тунці, що експортувався з Іспанії (експортер: Frime S.A.U., Spain) до України (імпортер: ТОВ «ОДІСЕЙ ЛЮКС», вул. Київська 19-А, м. Вишневе, Київська область, 08132).

Гістаміни можуть викликати отруєння, якщо ви їсте рибу, що жила у водоймах із занадто високою температурою води. Така риба ще за життя може накопичувати високий рівень гістамінів.

При споживанні подібних морських делікатесів можна отримати захворювання, яке називають отруєння рибним скомбротоксином або SFP.

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Джерело: Новини Івано-Франківська