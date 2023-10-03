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Обережно, шершні! На Київщині 55-річний чоловік загинув внаслідок укусів комах

3 Жовтня 2023, 18:31
Марина Мелехова редактор
шершень
Джерело: Pixabay

2 жовтня в селі Антонів Київської області стався трагічний випадок.  55-річний чоловік пішов до берега річки, щоб зрізати дерево. Але вилетіли шершні й покусали місцевого жителя, який помер на місці.

Виявляється, під час укусу комаха виділяє у 2,5 раза більше отрути, ніж бджоли. Тому дуже важливо не гаяти часу. Якщо реакція на укус важка, медики радять негайно викликати швидку допомогу.

За анафілактичного шоку можлива навіть зупинка серця. Тож, чекаючи на швидку, надайте потерпілому першу допомогу, виконуючи штучне дихання та закритий масаж серця.

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У разі виявлення гнізда з небезпечними комахами, слід телефонувати рятувальникам за номерами 101 або 112.

Будьте обережні та уникайте небезпечних ситуацій.

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Захист від комах Комахи
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