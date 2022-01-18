Влада Гонконгу ухвалила доволі несподіване рішення, спрямоване на боротьбу з Covid-19. Вона буквально наказала всім власникам хом’яків терміново здати їх на утилізацію, оскільки домашні улюбленці можуть бути джерелом інфекції.

Переполох навколо гризунів почався після того, як у одного зі співробітників зоомагазину ПЛР-тест дав позитивний результат. Незабаром коронавірус виявили у 11 з 178 хом’яків, які були в торговельній точці. Так намагалися з’ясувати шлях передачі інфекції після зараження працівника.

Зазначається, що це перший випадок виявлення Covid-19 за останні три місяці. Пізніше у двох співробітників також було підтверджено захворювання, зокрема у того, хто чистить клітки для тварин і доглядає за хом’яками.

У підсумку влада звернулася до всіх власників тваринок, куплених безпосередньо перед Різдвом, з проханням повернути їх назад. Водночас особливо зазначалося, що тварин не слід цілувати або просто кидати їх на вулиці.

Самих власників хом’яків зобов’язали пройти тестування.

Як заявила міністр охорони здоров’я Гонконгу Софія Чан, поки що немає жодних доказів того, що домашні тварини можуть передавати хворобу людям, але обережність в цьому випадку не завадить.

Влада пообіцяла, що з усіма тваринами, вилученими із зоомагазину, будуть поводитися гуманно.

Нагадаємо, що в Пекіні був відстежений єдиний випадок Омікрона. Виявлено, що він приїхав до Китаю з поштою з Канади з міжнародними документами.