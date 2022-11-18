Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували чоловіка, який був важко поранений вибухом іранського “шахеда”.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Закладені вуха і величезне почуття ненависті. Цей стан переслідує Сергія після вибуху. На роботі він почув спочатку гуркіт “мопеда”, потім побачив спалах, – ділиться подробицями події Сергій Риженко.

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За його словами, чоловік зумів дотягнутися до телефону і викликати швидку.

– Лежав у величезній калюжі власної крові. Все сталося миттєво. Навколо гар і запах кінця світу, – пише медик.

Він зазначає, що бригада швидкої за лічені хвилини доставила потерпілого в лікарню Мечникова, по дорозі відновлювали крововтрату, виводили з травматичного шоку.

Повідомляється, що ще до приїзду медиків, Сергію наклав джгут поліцейський, не давши померти від критичної втрати крові.

За словами Риженка, чоловік після одужання хоче знайти свого рятівника і подякувати йому.

– Кілька днів в реанімації Сергій був між життям і смертю, тільки голос дружини давав упевненість, що все буде в порядку, – пише Риженко.

За його словами, завідувач Центру судинної хірургії Олег Сергєєв провів біля операційного столу десятки годин, рятуючи поранену ногу. Скрупульозно зшивав кожну посудину. І йому посміхнулася професійна удача.

За словами медиків, Сергій буде не тільки ходити, а й бігати.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко