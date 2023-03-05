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Облився бензином і підпалив себе: на Київщині чоловік намагався вкоротити собі віку

5 Березня 2023, 18:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
полиция

Сьогодні у селищі Красилівка на Київщині, 60-річний житель намагався скоротити собі віку. На очах дружини він облився пальним  і запалив сірник, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські та рятувальники допомогли транспортувати потерпілого до швидкої.
З тяжкими опіками чоловіка госпіталізували.

Поліція Київщини з’ясовує обставини інциденту.

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Андрій Нєбитов попрохав громадян бути уважними до своїх рідних. В разі критичних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю одразу звертатися у поліцію.

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя. Та спроби самогубства відбуваються набагато частіше. Дослідження свідчать, що на одного самогубця, що довів справу до кінця, припадає понад 20 тих, хто намагається скоїти суїцид. Отже, кожні 2 секунди один дорослий вчиняє спробу самогубства.

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Суїцид посідає друге місце серед смертей серед осіб віком 15-29 років.

Джерело: Андрій Нєбитов 

Фото: Андрій Нєбитов 

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Поліція Суїцид
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