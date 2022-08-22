Сьогодні, 22 серпня, в Києві зафіксовано погіршення показників стану повітря. Про це повідомила КМДА на своєму офіційно сайті.

Відзначається, що зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених частинок (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва.

Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.

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– На лівому березі вміст зважених часток становить 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що перевищення ГДК інших забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид і діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.

У зв’язку з погіршенням стану повітря рекомендовано: