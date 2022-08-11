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Обом за 70: подружня пара з Індії народила первістка після 54 років шлюбу

11 Серпня 2022, 10:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

75-річний чоловік і 70-річна жінка з Індії вперше стали батьками після 54 років шлюбу. Випадок унікальний навіть для такої густонаселеної країни. Хоча, за свідченням медиків, завдяки технології ЕКЗ багато літніх пар у світі зважилися на цей крок, досягнувши віку 70-80 років.

Повідомляється, що мати і дитя, яке з’явилося на світ за допомогою кесаревого розтину з вагою 3,5 кг, почувають себе добре.

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Зазначається, що родина звернулася до місцевого Центру родючості через свого родича. Жінка змогла зачати за допомогою ЕКЗ тільки з третьої спроби.

Повідомляється, що нещодавно парламент Індії ухвалив закон, згідно з яким жоден центр ЕКЗ не зможе лікувати від безпліддя пацієнтів старше 50 років. Але цій парі пощастило, оскільки жінка завагітніла ще до вступу закону в силу.

Джерело: The New Indian Express

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Індія літні люди новонароджені
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