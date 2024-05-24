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Обпалений, немає обох рук і ноги: у Дніпрі борються за життя 34-річного воїна з дуже важким пораненням

24 Травня 2024, 15:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Мечникова

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя 34-річного воїна, який надійшов у вкрай важкому стані і вже тиждень перебуває в реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

Уже тиждень у реанімації

– Дивлюся щодня на Василя. Він уже тиждень у реанімації. Обпалений, немає обох рук, ноги, розтрощені очі. Поранення отримав 20 травня. Виходить із коми. Біля нього молода жінка, яка питає: а що буде далі? – пише медик.

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Керівник клініки зізнається, що в поранених, з яких знімають апарат ШВЛ, одне питання: виживу я чи ні? Вони не хочуть, щоб їх бачили близькі. Під час стабілізації фізичного стану наростає депресія.

Спілкуватися з кожним

За словами медика, коли тяжкопоранені розплющують очі й можуть спілкуватися, запитують про рідних і близьких. Через контузію часто забувають імена, слова, дезорієнтовані.

– Нестерпно, але необхідно спілкуватися з кожним, хто може говорити, – зізнається лікар.

Джерело: Сергій Риженко

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