Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя 34-річного воїна, який надійшов у вкрай важкому стані і вже тиждень перебуває в реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

Уже тиждень у реанімації

– Дивлюся щодня на Василя. Він уже тиждень у реанімації. Обпалений, немає обох рук, ноги, розтрощені очі. Поранення отримав 20 травня. Виходить із коми. Біля нього молода жінка, яка питає: а що буде далі? – пише медик.

Керівник клініки зізнається, що в поранених, з яких знімають апарат ШВЛ, одне питання: виживу я чи ні? Вони не хочуть, щоб їх бачили близькі. Під час стабілізації фізичного стану наростає депресія.

Спілкуватися з кожним

За словами медика, коли тяжкопоранені розплющують очі й можуть спілкуватися, запитують про рідних і близьких. Через контузію часто забувають імена, слова, дезорієнтовані.

– Нестерпно, але необхідно спілкуватися з кожним, хто може говорити, – зізнається лікар.

Джерело: Сергій Риженко