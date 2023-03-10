Фахівці лікарні Святого Миколая першого медоб’єднання Львова вилікували глибокий опік 5-річній ані. Успіх багато в чому залежав від спеціального приладу, який комбустіологам клініки подарувала українська група SunSay.

Про це співробітники першого медоб’єднання написали на своїй сторінці в Facebook.

– Сучасний циркулярний електродерматом – маневрений, швидкий. Саме такого не вистачало нашим опіковим хірургам для роботи з дітками, дефекти шкіри яких вже не здатні відновитися самостійно через значне пошкодження, – пишуть медики.

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Вони зазначають, що електродерматом незамінний при лікуванні глибоких опіків. Таких, як у 5-річної Ані. Дівчинка потрапила в лікарню місяць тому, після того як випадково обпекла ніжку гарячим супом.

За словами медиків, ураження шкіри на всю товщину неможливо вилікувати консервативно. За допомогою електродерматома фахівці зняли пошкоджені фрагменти і замінили їх здоровим трансплантатом шкіри, взятої зі стегна. Тепер дефекту шкіри немає.

Опіки є найбільш поширеним видом травматичних ушкоджень серед дітей, особливо віком до п’яти років, пишуть медики.

До 70% всіх випадків – побутові травми: опіки полум’ям, гарячою рідиною, розпеченими предметами. За останні кілька місяців до цього списку додалися опіки від свічок і в результаті вибуху акумуляторів в приміщеннях.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова