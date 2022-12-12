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Обшуки у злочинців в Києві: фальшивих ліків від раку вилучено на суму понад 60 млн грн

12 Грудня 2022, 18:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Правоохоронці вилучили фальсифіковані лікарські препарати від тяжких захворювань на  62 млн грн

Прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі співробітниками Нацполіції України та Державної прикордонної служби України викрили злочинне угруповання, яке займалося фальсифікацією та збутом фальсифікованих лікарських засобів від тяжких хвороб – раку, гепатиту В тощо.

У рамках кримінального провадження проведені обшуки у м. Києві та Київській області на об’єктах нерухомості, де ймовірно підроблялись та зберігались лікарські препарати, а також за місцем проживання учасників угруповання, серед яких є іноземці, та у транспортних засобах.

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Вилучено мобільні термінали, ноутбуки, банківські карти, чорнові записи, комплектуючі до лікарських засобів – наклейки голограм та QR-коду, приладдя для склеювання упаковок, не заповнені лікарські рецепти, 280 найменувань дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва – понад 16 тис упаковок. Також у членів угруповання вилучено близько $300 тис.

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За попередніми даними, сума вилучених лікарських засобів за цінами фармацевтичного ринку України складає близько 62 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Джерело
Офіс генпрокурора
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Лікування раку
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