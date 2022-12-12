Правоохоронці вилучили фальсифіковані лікарські препарати від тяжких захворювань на 62 млн грн

Прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі співробітниками Нацполіції України та Державної прикордонної служби України викрили злочинне угруповання, яке займалося фальсифікацією та збутом фальсифікованих лікарських засобів від тяжких хвороб – раку, гепатиту В тощо.

У рамках кримінального провадження проведені обшуки у м. Києві та Київській області на об’єктах нерухомості, де ймовірно підроблялись та зберігались лікарські препарати, а також за місцем проживання учасників угруповання, серед яких є іноземці, та у транспортних засобах.

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Вилучено мобільні термінали, ноутбуки, банківські карти, чорнові записи, комплектуючі до лікарських засобів – наклейки голограм та QR-коду, приладдя для склеювання упаковок, не заповнені лікарські рецепти, 280 найменувань дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва – понад 16 тис упаковок. Також у членів угруповання вилучено близько $300 тис.

За попередніми даними, сума вилучених лікарських засобів за цінами фармацевтичного ринку України складає близько 62 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора