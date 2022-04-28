Російські загарбники намагаються зруйнувати систему охорони здоров’я України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, 26 квітня в результаті авіаобстрілу збройними силами РФ міста Слов’янська на Донеччині зазнали значних руйнувань корпуси багатопрофільного медичного закладу Слов’янський курорт, а саме лікарня Укрпрофоздоровниці.

Крім того, 27 квітня росіяни обстріляли лікарню в місті Сєвєродонецьку. Внаслідок цього загинула одна жінка, двоє медпрацівників отримали поранення. Однак заклад продовжує працювати завдяки мужності українських медиків.

У Луганській області залишилося лише дві лікарні, які функціонують та продовжують рятувати життя мирного населення. Лікарі цих закладів не залишають людей без медичної допомоги.

– Станом на 28 квітня в лікарнях Миколаївської області знаходяться 134 поранених, тільки за минулу добу у регіоні поранення отримали 10 людей, яким надається медична допомога, – зазначила Денісова.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже підтвердила 162 напади на медичні установи і персонал, в результаті яких загинули щонайменше 73 людини. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зруйновано 347 закладів охорони здоров’я, 36 неможливо відновити.

За даними ООН, система охорони здоров’я на Сході України майже зруйнована, що піддає ризику життя десятків тисяч людей у населених пунктах, які перебувають в облозі російських сил.

Денісова наголосила, що Росія порушує права жителів України на життя та медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова