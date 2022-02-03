Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись, – зазначив Андрій Єрмак.

Він планує пройти максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше одужати та знову працювати.

Андрій Єрмак уже вдруге хворіє на коронавірус. Вперше інфікування у нього підтвердили у листопаді 2020 року.

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До речі, він не єдиний, у кого вдруге підтвердили вірус. У січні вдруге на коронавірус перехворів мер Києва Віталій Кличко.

Загалом в Україні продовжується погіршуватися загальна епідситуація. У країні щодня фіксуються збільшення добового приросту хворих, за останню добу нових заражених майже 40 тис.

Нову хвилю спровокував в Україні штам коронавірусу Омікрон, його особливістю є те, що він частіше вражає дітей та молодих людей.

Джерело: Андрій Єрмак