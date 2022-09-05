Німецькі вчені виявили, що у людей є невидима аура навколо тіла, яка може очищати повітря, яким ми дихаємо.

Дослідження вперше показало, що невидимий серпанок молекул, що очищають повітря, утворюється на тілі людини, коли озон в повітрі вступає в реакцію зі шкірним салом.

Проте експерти не знають, чи є це відкриття благом чи злом, оскільки вплив аури залишається невідомим.

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За словами провідного автора дослідження, професора Інституту хімії Макса Планка в Майнці Джонатана Вільямса, з’єднання, яке вважається нешкідливим, може стати більш токсичним, ніж його попередник, коли воно окислюється в полі ОН.

Професор Вільямс і його команда помістили чотирьох людей в стерильну кімнату з кисневими масками і виміряли рівень радикалів в повітрі.

Потім вони додали в кімнату озон і побачили різкий сплеск рівня хімічних речовин.

Хімічний силует, за словами професора Вільямса, чимось нагадував світіння зеленого випромінювання навколо бочки з ядерними відходами.

Більш ретельний аналіз показав, що сквален, хімічна речовина, яка підтримує еластичність шкіри, вступає в реакцію з озоном і створює поле окислення ОН за допомогою послідовності складних хімічних реакцій.

Джерело: YahooNews