В Ужгороді вперше провели операцію на серці із заміною всіх ділянок грудної аорти.

Про це повідомили у Закарпатському центрі кардіохірургії. Про свою хворобу жінка дізналась випадково. Вона хворіла на артеріальну гіпертензію, яку намагались скорегувати, але це було неефективно.

Лікарі повідомили, що у 32-річної жительки Закарпаття хворобу виявили у підгострому періоді. У жінки був розрив у дузі аорти, тому єдиним порятунком для неї була операція. Необхідно було одночасно замінити ділянки висхідної, дуги та нисхідної грудної аорти.

– Дуже часто пацієнти під час гострого розшарування аорти втрачають свідомість і можуть померти. Але у дуже обмеженого відсотка пацієнтів розшарування проходить без гострого болю. Саме цей випадок є рідкістю. Це – діагностична знахідка, – розповів завідувач кардіохірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії Павло Лукач.

Спеціалісти підібрали пацієнтці індивідуальний протез, який зможе забезпечити стабільність розірваної судини. За словами хірурга Віталія Кравченка, операція на дузі аорти вважається однією з найважчих у кардіохірургії. Її проводять зі штучним кровообігом, глибокою гіпотермією, коли людину охолоджують до 23°C і зупиняють частково кровообіг в організмі. Залишають тільки кровообіг у судинах головного мозку, щоб зберегти його живим.

Всі інші органи витримують 10-20 хв без кровообігу, і це дозволяє встановити протез і зафіксувати його до нисхідної аорти.

Операцію здійснила команда столичних хірургів, яка приїхала на Закарпаття, щоб врятувати жінку. Загалом вона тривала 12 годин.

Таку операцію в Україні проводили 12 разів у київському Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова.