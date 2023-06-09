Нейрохірурги Лікарні Святого Пантелеймона за один раз видалили 37-річній жінці пухлину з ураженою нею частиною лобової кістки. А потім закрили прогалину титановою пластиною, яку виготовили за допомогою 3D-моделювання.

Два роки тому 37-річна Олена – кондитерка із села на Львівщині, помітила на своєму чолі якусь гульку, подумала, що просто прищик. Може, від косинки, яку носить на роботі.

Але все-таки до лікаря звернулась. Комп’ютерна томографія нічого небезпечного не виявила і Олена заспокоїлася.

Але гулька росла і невдовзі перетворилася на 7-сантиметрову пухлину, яка спотворила чоло жінки. Олена почувала себе пригніченою, бо мусила приховувати дефект головними уборами.

Але далі тягнути було вже нікуди. Нейрохірурги лікарні Святого Пантелеймона встановили діагноз – остеома. Це доброякісна пухлина, що виникає в структурах кісткової тканини. У випадку Олени остеома розташувалась на лобовій кістці.

Жінці, кажіть лікарі, ще пощастило. Бо пухлина могла прорости в черепну коробку та пошкодити мозок.

Для лікування вирішили вперше застосувати нову методику – видалення пухлини з первинною 3D-пластикою.

До проведення операції виготовили за допомогою тривимірного моделювання титанову пластину, якою збиралися закрити дефект.

Перевага такого методу у тому, що людині не доводиться проходити через дві операції, а в проміжку між втручання ходити з дефектом.

Уже на 7-й день після операції Олена поїхала додому в прекрасному настрої. І без жодних косметичних дефектів.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова