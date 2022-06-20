Військовий медик Збройних сил України один взяв у полон відразу вісьмох російських солдатів.

Про це стало відомо з повідомлення в Twitter офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрія Кочевенка.

– Привезли хлопцям нову форму. Ніколи було розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі, – розповів Кочевенко.

За словами офіцера, медик, побачивши, як загарбники крадуть форму для ЗСУ, прострілив одному з них ногу, а інші злякалися й здалися добровільно.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, на ранок 20 червня загальні бойові втрати окупантів орієнтовно становлять 33 800 чоловік особового складу.

Джерело: Юрій Кочевенко