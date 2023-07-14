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Однорічний Остап почув перші звуки в своєму житті: у Львові малюку встановили кохлеарний імплант

14 Липня 2023, 11:56
Валентина Андрейко журналістка
малюк з мамою і лікарем

У Львівській лікарні Охматдит проперували однорічного хлопчика, йому встановили кохлеарний імплант і тепер маленький Остап може чути.

У лікарні нині діє Програма слухових імплантів.

– Така операція – дуже хороший шанс для нас. Синочок не чув звуків, а так хотілося, аби твоя дитина була повноцінною, – говорить мама Остапа Юлія Дацків.

Остап із двійні. Народився передчасно на 32 тижні вагітності із вагою 950 грам. На жаль, друга дитинка прожила лише 5 днів. А Остап пройшов тривалий складний шлях у реанімації, виборюючи життя.

Під час неонатального скринінгу у немовляти виявили відсутність слуху. Протягом 8 місяців хлопчик носив слухові апарати. Однак, бажаного результату це не давало.

Тоді маленькому пацієнту, що так стійко боровся за своє життя, вирішили допомогти львівський лікар Федір Юрочко, а також польські і бельгійські колеги.

Малюку встановили кохлеарний імплант. За місяць після цього хлопчику підключили зовнішній пристрій.

І Остап почув перші звуки у своєму житті.

Малюка ще чекає тривала реабілітація. Але шанси хороші.

Як і у трьох інших діточок, яких прооперували всесвітньо відомі отохірурги із Польщі та Бельгії разом із керівником Клініки отоларингології – хірургії голови та шиї львівського Охматдиту Федором Юрочко.

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Джерело: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит

Фото: Віктор Москалюк

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Львів Операція Охматдит
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