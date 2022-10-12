Сергій Костіченко, якому 22 роки, з Житомирщини. Ще підлітком був із татом на Майдані. Завжди хотів захищати батьківщину, а відтак два роки тому підписав контракт. Був на Сході. У лютому його з побратимами перекинули під Київ: Ірпінь, Буча, Мощун. Далі – Луганщина.

Він підірвався на міні 29 травня, у річницю їхнього знайомства з Юлею. Він хотів взяти відпустку і поїхати до коханої. Та отримав завдання. Навіть привітати дівчину не встиг.

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Коли його поранило, Сергій був у полі. Почався артобстріл. Він пам’ятає вибух. Коли розплющив очі, правої руки вже не було, ліва була пошкоджена, ноги посічені. Він не міг встати і не міг покликати на допомогу – легеню розірвало. Хлопець згадує, як чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався – що його тіла не знайдуть. Та йому пощастило, повз проїздив побратим. Сергій з останніх сил підняв ногу. І той його побачив.

Далі – реанімація. Коли отямився, Сергій вирішив покинути кохану, щоб не обтяжувати. А вона розшукала бійця і попросила: Одружися зі мною.

Коли дівчина зайшла в палату – Сергій розплакався, а Юля зробила йому пропозицію. Побралися просто в лікарні. І з того часу вони разом долають важкий шлях, що випав на їхню долю.

Нині подружжя у Львові – у Національному реабілітаційному центрі Незламні. Приїхали сюди, коли почули, що тут запустили біонічне протезування і вже поставили першу таку руку десантнику.

Зараз Сергія готує до протезування команда фахівців: хірурги, протезисти, фахівці з реабілітації та психотерапевти.

Попереду у хлопця складна операція – Сергій, який уже втратив праву руку, ризикує лишитися й лівої – нерви на ній пошкоджені, рука втрачає силу. Операція може зарадити, але шанси – 50 на 50. Відтак хлопцеві якнайшвидше потрібно встановити протез.

Коштує він €20-40 тис. Аби придбати такий Сергієві та іншим нашим захисникам, Центр Незламні разом з благодійною платформою Dobro.ua розпочали збір коштів. Долучитися може кожен. Варто лише зайти на сайт Dobro.ua – проєкт Протези для незламних – і натиснути “підтримати”: https://dobro.ua/project/unbroken/

Тим часом сам хлопець не сумнівається, що ті, кого захищав він, про нього потурбуються. Адже каже: коли люди чують, що він військовий, не беруть навіть грошей за каву.

На питання, чи позаду труднощі, Сергій із Юлею відповідають: Ні. Попереду важкий шлях, але ми його пройдемо. Все буде добре. Ми разом.

Фото: Перше медоб’єднання Львова