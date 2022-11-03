Ще в травні смерть здавалася 22-річному Сергію рішенням всіх його проблем. У бою він втратив праву руку, ледь діє лівою, ногу і легеню сильно пошкодило під час артобстрілу. Але незважаючи на це, солдат відчуває себе найщасливішою людиною в світі.

…Сергій з дитинства мріяв про військову службу і вже в 20 років підписав контракт з ЗСУ і відправився в зону АТО. Саме в цей нелегкий період хлопець і познайомився через інтернет з Юлією: спочатку просто дружили і листувалися, а потім зрозуміли, що жити одне без одного вже не можуть.

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Повномасштабний наступ РФ на територію України Сергій зустрів на Київщині. Це було справжнє пекло: спочатку оборона Бучі та Ірпеня, потім бої за Попасну на Луганщині. Юлі лишалося лише молитися і тримати кулаки за коханого. А Сергій мріяв лише про одне: дожити до річниці їхнього знайомства і відзначити цю дату разом.

Це свято припадало на 29 травня, і Сергій готував на цю дату приємний сюрприз для коханої: хотів відпроситися зі служби і несподівано приїхати. Однак, не так сталося, як мріялося: боєць отримав нове завдання і залишився на полі бою. Саме в річницю знайомства закоханої пари і сталася трагедія.

– Почався дуже масивний обстріл з усього, що у них було. Я навіть не можу сказати, що саме прилетіло. Побачив тільки, що права рука висить на кітелі. Лівою наклав турнікет. Через пробиту легеню не міг кричати. Просто лежав і дивився в небо, – згадує Сергій.

Страшно навіть подумати про те, які думки тоді були у хлопця. Воїн зізнається, що в той момент вважав смерть за благо, адже розумів, що відтепер на все життя стане інвалідом. Але бійця дивом знайшли побратими і встигли врятувати.

До тями прийшов лише наступної доби в лікарні Дніпра. Там і прийняв дуже важке для себе рішення: він розірвав всі контакти з Юлею, щоб не стати для неї тягарем. Однак товариші по службі розповіли дівчині про трагедію, і вона через всю країну помчала до коханого.

Приїзд Юлі перевернув усе життя Сергія, адже про таку відданість подруги він не смів думати навіть у найсміливіших мріях. Вперше в житті боєць зрозумів, що таке справжня любов, яка сильніше болю і жорстокої війни, і знову побачив сенс життя.

Далі були важкі будні з переїздами з лікарні до лікарні і нескінченними консультаціями, операціями. Але пара не здавалася, адже тепер весь біль вони поділяли на двох. І саме в цей непростий період Юля знову здивувала Сергія: в палаті київської лікарні дівчина зробила коханому пропозицію одружитися.

Сергій і Юля одружилися прямо в лікарні і тепер ні на хвилину не залишають одне одного. Молода пара зізнається: попереду ще багато випробувань – тривала реабілітація, щоб навчитися жити з однією рукою.

Але найбільша мрія Сергія – зібрати кошти на біонічний протез, який зробить його життя повноцінним.

Зараз подружжя у Львові, де їм вже допомагають придбати та встановити омріяний протез у центрі Незламні. Для цього треба близько €40 тис. А поки волонтери збирають кошти, медики готують Сергія до протезування.

Авторка сюжету: Євгенія Полікарпова