Влада Китаю заявила про перемогу над коронавірусною інфекцією після того, як хворобу побороли 800 тис. найважчих пацієнтів, а після різкого скасування найжорстокіших заходів політики нульового Covid-19 у листопаді 2022 року лікування отримали 200 млн осіб.

Про рішучу перемогу над Covid-пандемією йдеться в нотатках із засідання постійного комітету Політбюро правлячої Комуністичної партії Китаю під головуванням лідера партії Сі Цзіньпіна.

Китай запровадив одні з найсуворіших у світі заходів ізоляції, карантину та обмежень на поїздки і досі стикається з питаннями про походження вірусу, вперше виявленого в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

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Офіційне інформаційне агентство Сіньхуа цитує Сі Цзіньпіна, який сказав, що політика боротьби зі спалахом була “цілком правильною”.

Різке скасування в листопаді і грудні політики “нуль Covid-19” призвело до сплеску інфекцій, коли хворы переповнили лікарні, а морги і крематорії не справлялися з величезним потоком померлих.

Відтоді кількість випадків досягла свого піку. Згодом життя в основному повернулося в нормальне русло, хоча міжнародні поїздки до Китаю і з Китаю ще далекі від допандемічного рівня.