У жінки менш ніж за сорок років розвинулося 12 різних пухлин, включно з п’ятьма злоякісними. Вражаюче, але пацієнтка не просто вижила, вилікувалася.

У новаторському дослідженні, опублікованому в Science Advances, вчені розповіли про унікальний випадок.

У пацієнтки вперше розвинулася пухлина, коли вона була в дитячому віці. Потім кожні кілька років з’являлися інші.

Менш ніж за сорок років життя в жінки розвинулося 12 пухлин і принаймні п’ять із них злоякісні.

Кожна була різного типу і в різних частинах тіла. За словами Маркоса Малумбреса, керівника відділу клітин та онкологічної групи Іспанського національного центру дослідження раку (CNIO), лікарі досі не розуміють, як людина могла подолати всі ці патології.

Було встановлено, що пацієнтка успадкувала від обох батьків мутації в життєво важливому гені.

Дослідники припускають, що часте виробництво змінених клітин запускає хронічну захисну реакцію, що призводить до незвичайного зникнення агресивних видів раку.

Тобто, рак боровся і перемагав рак.

Жоден інший подібний випадок не описаний. Розуміння того, як відбувається процес самолікування від пухлинного захворювання, допоможе стимулювати імунну систему в інших випадках і в інших пацієнтів, кажуть автори дослідження.

Один із фактів, який найбільше заінтригував дослідницьку групу, полягав у тому, що п’ять агресивних видів раку, що розвинулися у пацієнтки, зникли відносно легко.

Їхня гіпотеза полягає в тому, що постійне продукування змінених клітин викликало в пацієнта хронічну захисну реакцію проти цих клітин, і пухлини просто самознищуються.

– Ми думаємо, що посилення імунної відповіді інших пацієнтів допоможе їм теж зупинити розвиток пухлини, – каже Малумбрес.

Залишається тільки з’ясувати, як це зробити.

Джерело: SciTechDaily