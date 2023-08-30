Хірурги лікарні Святого Миколая діагностували рідкісну хворобу у маленької пацієнтки та провели 4-річній дівчинці малоінвазивне – через 5-мм прокол – оперативне втручання.

Видалили уражену частину кишківника та з’єднали здорові фрагменти. Вже за кілька днів кишківник прижився та повністю відновив свою функцію.

Замість шести годин операція тривала всього три.

Саме спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая змогли встановити правильний діагноз після того, як дитина довгий час безуспішно лікувалася за кордоном. Як виявилося, лікувалася не від того.

Діагностувати хворобу Гіршпрунга, а саме на неї страждала 4-річна Вероніка, дуже складно, потрібне спеціальне обладнання. У Львові таке обладнання є, і тут вже багато років виявляють у малечі цю вроджену патологію та успішно її оперують.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом у 4-річної Веронічки почалися від самого народження.

Ще в грудному віці батьки зрозуміли, що з донечкою не все гаразд. Немовля блювало сумішшю, яку споживало, а з рота йшов неприємний запах.

Коли ж Веронічка підросла і почала їсти звичайну їжу, ці симптоми начебто зникли і дитина здавалася здоровою.

Але згодом ознаки хвороби повернулися та посилилися. Вероніка постійно страждала від здуття живота, болю у лівому підребер’ї та сильних закрепів.

Батьки зверталися до різних лікарів та навіть лікувалися за кордоном. Однак встановити діагноз довго не вдавалося.

У дитячій лікарні Святого Миколая запідозрили, що в дівчинки може бути складна вроджена вада кишківника.

Обстеження підтвердило припущення спеціалістів – у Веронічки частина кишківника просто не мала нервових закінчень, а значить, не могла виконувати свою функцію.

Фактично це хронічна кишкова непрохідність. Така вада трапляється в 1 з 5 тис. дітей. Найчастіше – у хлопчиків.

Важливо діагностувати та прооперувати патологію ще в дитинстві, адже з віком ця недуга може призвести до тяжких ускладнень і навіть смерті.

У Вероніки хвороба Гіршпрунга уразила 7 см кишківника, які й видалили.

Після проведеної операції пацієнтка почувається добре.

Дівчинка вже повернулася додому здоровою.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова