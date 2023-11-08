Лікарі київського Охматдиту прооперували 7-місячну дівчинку з вродженою вадою аноректальної зони. Така патологія зустрічається вкрай рідко – один випадок на 8-10 тис. новонароджених.

Клоака – це рідкісна вроджена вада, коли пряма кишка, уретра і вагіна відкриваються на промежині одним каналом. Складність полягає в тому, що хірурги мають їх розділити.

Унікальна операція

Вперше в Україні лікарі київського Охматдиту провели унікальну операцію за методикою Cincinnati Children’s Hospital.

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– Вперше таку операцію ми побачили ще у 2015 році на хірургічному майстер-класі в Гданську, що проводив всесвітньо відомий дитячий хірург Альберто Пеня, – сказав хірург Володимир Сидоров.

За його словами, ця методика має набагато більше переваг за попередні, оскільки менш травматична. Хірургічне втручання з переміщення всіх органів до правильного анатомічного положення тривало протягом п’яти годин.

Наразі дитина у стабільному стані, але після корекції клоаки на неї ще чекає ще одна операція та довгий шлях реабілітації.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит