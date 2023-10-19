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Один з 3,5 тис. випадків! Львівські хірурги прооперували немовля з рідкою вродженою вадою стравоходу

19 Жовтня 2023, 12:18
Марина Мелехова редактор
Один з 3,5 тис. випадків! Львівські хірурги прооперували немовля з рідкою вродженою вадою стравоходу

Львівські хірурги прооперували немовля з рідкою вродженою вадою стравоходу. Патологію помітили ще за вагітності матері. Врятували хлопчика спеціалісти Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Один з 3,5 тис. випадків

Матвійко Сотник народився місяць тому в одному із львівських пологових будинків. За кілька днів після його появи лікарі помітили у малюка небезпечні симптоми: хлопчик не міг ковтати та їсти.

Зонд, який медики намагалися встановити дитині для годування, не проходив у шлунок. Таким чином виникла підозра на аномалію розвитку новонародженого – атрезію стравоходу. Таке трапляється дуже рідко: один випадок на 3,5 тис. малюків.

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Серйозний виклик

Хірурги Дитячої лікарні Святого Миколая підтвердили діагноз та прооперували маленького пацієнта.

Хірургічне втручання виконали торакоскопічно і лише через три проколи. Складність операції полягала у тому, що частина стравоходу з’єднувалася з дихальними шляхами, тому при диханні повітря частково надходило до шлунка.

Проте медики впоралися з серйозним викликом. Наразі Матвійко продовжує лікування та почувається значно краще.

Маленькі пацієнти, такі як Матвійко, мають надію на здорове майбутнє завдяки надзвичайній праці та навичкам досвідчених фахівців.

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Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова

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Львів медична допомога Операція
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