Огірки – одна з найдавніших овочевих культур, яку знає людство. Насіння цієї рослини знаходили в руїнах хазарського міста, якому шість тисяч років. Огірки корисні й дієтичні.
Українці їх дуже люблять і заготовляють на зиму. Найчастіше засолюють або маринують, але ми пропонуємо приготувати їх за корейським рецептом від експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
– Не люблю звичайні хрумкі чи бочкові огірки. Як Шеф, дуже вибагливий у смаках, – каже Алекс. – Тому я страшенний фанат огірків кімчі – це корейська тема. Вони виходять гострими, пікантними. Їх можна як законсервувати, так і їсти вже наступного дня.
Інгредієнти:
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- Огірки – 1 кг
- Часник – 4 головки
- Корінь імбиру – 1 шт.
- Цукор – 1 ст. л.
- Сушений чилі (пластівцями) – 3 ч. л.
- Рибний соус – 1 ч. л.
- Сушені креветки – 100 г
Креветки та рибний соус можна купити у великих гіпермаркетах або через інтернет.
Приготування:
- Огірки промиваємо, відрізаємо кінці та розрізаємо уздовж на чотири частини.
- Підсолюємо та лишаємо на 20 хвилин, щоб вийшла зайва волога. Потім сіль струшуємо.
- Робимо заправку. Часник та імбир натираємо на дрібну тертку. Сушені креветки перебиваємо в пил і перемішуємо з імбиром. Додаємо чилі, рибний соус, цукор. Гарно перемішуємо.
- Натираємо огірки та лишаємо на ніч. Зранку ви можете їх куштувати або ж закрутити за класичною технологією.