Огірки – одна з найдавніших овочевих культур, яку знає людство. Насіння цієї рослини знаходили в руїнах хазарського міста, якому шість тисяч років. Огірки корисні й дієтичні.

Українці їх дуже люблять і заготовляють на зиму. Найчастіше засолюють або маринують, але ми пропонуємо приготувати їх за корейським рецептом від експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

– Не люблю звичайні хрумкі чи бочкові огірки. Як Шеф, дуже вибагливий у смаках, – каже Алекс. – Тому я страшенний фанат огірків кімчі – це корейська тема. Вони виходять гострими, пікантними. Їх можна як законсервувати, так і їсти вже наступного дня.

Інгредієнти:

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Огірки – 1 кг

Часник – 4 головки

Корінь імбиру – 1 шт.

Цукор – 1 ст. л.

Сушений чилі (пластівцями) – 3 ч. л.

Рибний соус – 1 ч. л.

Сушені креветки – 100 г

Креветки та рибний соус можна купити у великих гіпермаркетах або через інтернет.

Приготування: