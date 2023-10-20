Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Охорону здоров’я фінансуватимуть більше: у проєкті бюджету-2024 закладене зростання на понад 24 млрд грн

20 Жовтня 2023, 15:33
Валентина Андрейко журналістка
Лікарі

Фінансування охорони здоров’я у проєкті бюджету-2024 передбачається збільшити на 24,4 млрд грн. Тобто, з урахуванням цього, загальні видатки на охорону здоров’я на наступний рік становитимуть 201,9 млрд грн.

Про це повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва, виступаючи на Всеукраїнському з’їзді серцево-судинних хірургів у Києві.

– Так, це не ті 5%, які б нам хотілося. Але під час такого надтяжкого періоду збільшення бюджету на охорону здоров’я свідчить, що медична сфера є пріоритетною для держави, – наголосила Дмитрієва.

Народна депутатка зазначила, що, попри критичну економічну ситуацію в країні через російсько-українську війну, держава зважилася на цей непростий, але надзвичайно важливий крок.

Зараз дивляться
Читайте також:
Охорону здоров’я фінансуватимуть більше: у проєкті бюджету-2024 закладене зростання на понад 24 млрд грнПротезування зубів для ветеранів: Уряд заклав 750 млн грн в держбюджет

Фото: МОЗ

Джерело
Укрінформ
Теги
держбюджет Медицина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь