Фінансування охорони здоров’я у проєкті бюджету-2024 передбачається збільшити на 24,4 млрд грн. Тобто, з урахуванням цього, загальні видатки на охорону здоров’я на наступний рік становитимуть 201,9 млрд грн.

Про це повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва, виступаючи на Всеукраїнському з’їзді серцево-судинних хірургів у Києві.

– Так, це не ті 5%, які б нам хотілося. Але під час такого надтяжкого періоду збільшення бюджету на охорону здоров’я свідчить, що медична сфера є пріоритетною для держави, – наголосила Дмитрієва.

Народна депутатка зазначила, що, попри критичну економічну ситуацію в країні через російсько-українську війну, держава зважилася на цей непростий, але надзвичайно важливий крок.

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Фото: МОЗ