71-річна жителька Донецької області постраждала внаслідок влучання російської ракети у міський ринок, де жінка працювала. У Центрі Незламні їй поставили протез і тепер літня пацієнтка вчиться ходити.

Це важко, проте найважче – приймати нові обставини та своє нове тіло.

У квітні 2023 року російська ракета влучила у ринок міста Українськ, де працювала пенсіонерка. Вона й досі не може говорити спокійно про обставини свого поранення. Лівої ноги не стало одразу, а праву – дуже сильно пошкодило.

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Жінка була при свідомості і добре пам’ятає, що всю дорогу до лікарні голосно кричала: “Господи, помилуй!”.

Тетяні Долозі 71 рік. Все її життя минуло в цьому містечку Донецької області. На пенсії жінка вела дуже активний спосіб життя. Встигала доглядати хвору матір, поратися на городі ще й працювати на міському ринку.

І раптом в один момент ворожа ракета перекреслила все її життя. Зізнається, найважче було усвідомити, що ноги більше немає.

Її в той страшний день одразу прооперували. А згодом, щоб врятувати праву ногу пацієнтки, лікарі виконали ще низку хірургічних втручань.

До Львова у Центр Незламні пані Тетяна приїхала вже для реабілітації та протезування.

– Дуже повільно, поступово приходило розуміння, що я вже не буду такою, як раніше. Треба пристосуватися жити по-новому, – ділиться пацієнтка.

Нині пані Тетяна вже отримала свою штучну кінцівку, вчиться на ній ходити та завершує реабілітацію.

Щоби підтримати жінку, Центр Незламні та мережа студій краси Nail Caramel влаштували для Наталі Дологи фотосесію.

Вони наочно показали, що глибинна краса українців не залежить від віку і обставин.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова