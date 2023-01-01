13-річний Ярослав у новорічні свята двічі потрапив під ворожі обстріли

31 грудня він із сестричкою повертався додому, коли росіяни атакували Наддніпрянське, що поблизу Херсона. Ярослава лікарі обласної дитячої лікарні буквально витягли його з того світу.

А в перші хвилини нового року російська армія випустила сім снарядів по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні, де Ярослав у тяжкому стані перебував у реанімаційному відділенні. У його палаті вибило вікна.

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Хлопчика евакуювали до Миколаєва, за його життя продовжують боротися.

Що зробила тим нелюдам ця дитина, що її так наполегливо окупанти намагалися вбити.

Замість того, щоб розпаковувати новорічні подарунки та загадувати бажання, хлопчик потрапив на операційний стіл та ще й під ворожими обстрілами.

Всі злочини рашистів ми фіксуємо, жодне не залишиться без покарання.

Джерело : Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ