Хто може відмовитися від пухких оладок на сніданок? Тільки ті, що худнуть. Та якщо оладки зробити не солодкими та додати до них капусту, вони будуть менш калорійними. Шеф Євген Клопотенко попіклувався про тих, хто хоче знизити калорійність цієї страви. Отже – солоні оладки з капустою!

Інгредієнти

Для тіста

300 мл кефіру 2,5%

1 яйце

1 ч. л. цукру

200 г борошна пшеничного

½ ч. л. соди

3 ст. л. соняшникової олії у тісто (+ 100 мл для смаження оладок)

1 дрібка солі

сметана для подачі (за бажанням)

базилік для подачі (за бажанням)

Для начинки

¼ капусти білокачанної (250-300 г)

1 ст. л. соку лимона

1 ч. л. солі

Білокачанну капусту посічіть дрібно ножем. Це важливо для того, аби вона встигла приготуватися.

Перекладіть капусту в миску, додайте сік лимона та посоліть до смаку. Ретельно перетріть капусту руками та залиште на 15 хвилин промаринуватися.

Приготуйте базове тісто для оладок. У миску налийте кефір, додайте до нього яйце, дрібку солі, цукор, соду та борошно. перемішайте до отримання однорідної маси без грудочок. Консистенція має бути, як густа сметана.

Додайте до тіста соняшникову олію та ще раз добре перемішайте.

Капусту перемішайте та добре відіжміть сік, щоб позбутися зайвої рідини.

Перекладіть капусту в підготовлене тісто, добре розмішайте.

Смажте оладки на пательні з невеликою кількістю соняшникової олії. Викладайте по 1-2 столових ложки тіста та смажте з обох боків на середньому вогні по 1-2 хвилини.

Подавайте капустяні оладки зі сметаною або несолодким йогуртом і листочками базиліку.

Джерело: Євген Клопотенко