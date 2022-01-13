У Швеції очікують погіршення ситуації зі штамом Омікрон. МОЗ країни заявляє, що піку захворюваності можуть досягти вже цього січня.

Протягом двох останніх тижнів тут спостерігається значне зростання випадків захворювання на коронавірус.

– Розрахунки в оновлених сценаріях агенції охорони здоров’я показують масове поширення інфекції протягом наступних двох тижнів із піком наприкінці січня, – заявляє прес-служба Агенції охорони здоров’я.

У гіршому випадку щодня може реєструватися до 69 тис. випадків. Минулого тижня в країні вже було зафіксовано рекордні 60 тис., незважаючи на карантинні обмеження.

Цього ж тижня у Швеції вкотре посилили карантин. Нові правила передбачають дистанційну роботу та обмеження кількості людей на публічних заходах.

Українські вчені повідомляють, що в країні розпочинається нова хвиля коронавірусу. Кількість хворих порівняно з кінцем грудня зросла майже 40%. До лікарні потрапляють переважно молоді люди до 35 років.

Враховуючи дані про заразність штаму Омікрон та епідемічні тенденції багатьох країн, вчені прогнозують, що зростання епідемічних показників буде стрімкішим, ніж раніше. Також на розвиток епідемії можуть вплинути сезонність та відкриття шкіл після канікул.