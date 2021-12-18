Випадки штаму Омікрон, що мутував, підтверджені в 77 країнах світу. Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

– Ми недооцінюємо цей вірус на свій страх та ризик. Навіть якщо Омікрон справді викликає менш тяжкі захворювання, величезна кількість випадків може знову нищівно вдарити по непідготовлених системах охорони здоров’я країн, – сказав він.

Спочатку новий штам коронавірусу виявили у листопаді у Південній Африці. Вважається, що він не такий небезпечний, як інші штами – тобто не призводить до тяжкого перебігу хвороби, але є надзвичайно трансмісивним. Тому ВООЗ стурбований щодо цього варіанта коронавірусу.

Низка країн запровадила заборони на поїздки до Південної Африки та її сусідів, але це не завадило поширенню штаму по всьому світу.

Коронавірус у світі

Нагадаємо, що понад 800 тис. американців померли від коронавірусу – це найвищий зареєстрований національний показник у світі.

Італія продовжила надзвичайний стан до 31 березня 2022 року. Заходи, термін яких закінчувався наприкінці грудня, дають уряду більше повноважень з обмеження поїздок і громадських зібрань.

Нідерланди заявляють, що закриють початкові школи за тиждень до початку різдвяних канікул.

Норвегія оголосила заборону на продаж алкоголю в барах та ресторанах на додаток до інших обмежень.

Що стосується вакцинації, то недавні дослідження вакцини Pfizer/BioNTech показали, що вона виробляє набагато менше антитіл проти Омікрону, ніж проти найпершого штаму, але це можна усунути за допомогою третьої, бустерної, дози.